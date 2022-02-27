Türkiye İzmir'de feci yangın! Sıtkı ve Türkan hayatını kaybetti

İzmir'de feci yangın! Sıtkı ve Türkan hayatını kaybetti

Türkiye

İzmir'de feci yangın! Sıtkı ve Türkan hayatını kaybetti

İzmir'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumandan zehirlenen 24 yaşındaki Sıtkı Korcan Öztim ile 20 yaşındaki Türkan Hazal Geboloğlu yaşamını yitirdi.

27 Şubat 2022, Pazar 17:59 Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. 

Harun Öztim'e ait evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Öztim ve Geboloğlu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Harun Öztim'in bugün, yangında hayatını kaybeden oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

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