İzmir C. Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında çoğu bylock kullanıcısı olan ve haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen görevli Üsteğmen H.Y., Kara Kuvvetleri Komutanlığında halen görevli Üsteğmen F.T., ihraç öğretmen E.G., özel sektör çalışanları Z.Y., E.D., Ş.G., F.S., G.Ö., F.Ö.,H.S.S ve M.A.G. olmak üzere toplam 11 kişi bu sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.