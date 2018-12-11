İzmir’de FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, avukat bile var
Terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 zanlıdan 8’i yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen, aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden A.A., F.S., K.T., R.D., S.K., B.S., Z.D, T.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
AA