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İzmir’de FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, avukat bile var

Terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 zanlıdan 8’i yakalandı

11 Aralık 2018, Salı 17:18 Son Güncelleme:
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İzmir’de FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, avukat bile var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen, aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden A.A., F.S., K.T., R.D., S.K., B.S., Z.D, T.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

AA




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