İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığında aktif görevde olan astsubay, meslekten ihraç edilen teğmen ile eşinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

AA



