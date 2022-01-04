Türkiye İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Evin duvarı yıkıldı

İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Evin duvarı yıkıldı

Türkiye

İzmir’de film sahnelerini aratmayan olay! Evin duvarı yıkıldı

İzmir’in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamacada, iş yeri sahibi otomobille motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet bir evin duvarını yıkarken, hırsızlık zanlısı öldü, 2 kişi ise yaralandı.

04 Ocak 2022, Salı 00:37 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, olay, saat 20.00 sıralarında 203/30 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir fast food işletmesine ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalan Musa Bakır (17), hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi F.Y., 35 AKA 990 plakalı Citroen marka otomobiliyle, kurye olarak çalışan H.K. ise 35 ATK 740 plakalı motosiklet ile hırsızı kovalamaya başladı.


Evin duvarı yıkıldı

Yaşanan kovalamacada motokurye H.K., 205/2 Sokak’ta Bakır’ı yere düşürdü. Burada yaşanan arbedede H.K., Bakır tarafından bıçakla yaralandı. İş yeri sahibi F.Y., kaçmaya devam eden Bakır’ın kullandığı motosiklete 205/3 Sokak’ta otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, savrularak çarptığı 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil ise takla attı sokakta bulunan bir araç da kazada hasar gördü.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılırken, yarılılardan motokurye H.K., ile otomobil sürücüsü F.Y., ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından Bakır’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Tuğlalar kafamın yanına geldi, çocuğum koltuktan savruldu"

Akşam işten eve geldiğinde çocukları ile birlikte oturma odasında oturduklarını belirten ve o esnada yaşadıkları korku dolu anları anlatan İrfan Onat T., "Oğlum Ali T. (5) kanepede oturmuş ders çalışıyordu. Büyük bir gürültü duydum ve bomba patladı sandım. Tuğlalar kafamın yanına geldi, çocuğum koltuktan savruldu. Dışarı çıktığımda arabayı ve motosikleti gördüm. Bir kişi yerde yatıyordu ve otomobil sürücüsü de aracın camını kırarak dışarı çıktı. Ardından da kaçıp gitti" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İHA

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