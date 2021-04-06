İzmir'de fırtına felaketi! Uçan çatı pazar yerine düştü: Yaralılar var
İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçup pazar yerinin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
06 Nisan 2021, Salı 16:36 Son Güncelleme:
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İzmir'de etkili olan fırtınada, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçup, pazar yerinin üzerine düşerken, 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Fırtınanın etkili olduğu kentte, ilçedeki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçarak, pazar yerine düştü. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi, yaralandı.