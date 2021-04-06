Türkiye İzmir'de fırtına felaketi! Uçan çatı pazar yerine düştü: Yaralılar var

İzmir'de fırtına felaketi! Uçan çatı pazar yerine düştü: Yaralılar var

Türkiye

İzmir'de fırtına felaketi! Uçan çatı pazar yerine düştü: Yaralılar var

İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçup pazar yerinin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

06 Nisan 2021, Salı 16:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir'de etkili olan fırtınada, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçup, pazar yerinin üzerine düşerken, 2 kişi yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde, Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Fırtınanın etkili olduğu kentte, ilçedeki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçarak, pazar yerine düştü. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi, yaralandı.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor? (2)
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Zevzeklik’ değil, ciddi bir durum var...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Gece yarısı
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Metehan'ın acı sonu! Geriye fotoğrafları kaldı