Türkiye İzmir’de fırtına tekneleri batırdı

İzmir’de fırtına tekneleri batırdı

Türkiye

İzmir’de fırtına tekneleri batırdı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

26 Kasım 2021, Cuma 23:42 Son Güncelleme:
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Seferihisar’ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

İHA

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