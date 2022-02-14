Türkiye İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü

İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü

Türkiye

İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü

İzmir Ödemiş'te 21 yaşındaki Duygu Huriye A. fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Duygu Huriye hastanede hayatını kaybetti. Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü.

14 Şubat 2022, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, Duygu Huriye A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA


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