İzmir’de hasar dosyası 60 bine ulaştı

Eksperlerden kimlik kartı isteyin

Hasar ekspertizi ile ilgili olarak sigorta için hasar tespitine geldiğini ifade eden kişilerden eksper kimlik kartlarının ibrazını talep etmelerini önemle rica eden Erdem; “Deprem hasarları, sigorta eksperlerinin topluma en yakından temas ettiği hasarlardır. Toplumsal dayanışma açısından daha özel anlam yüklediğimiz deprem hasarlarında; Sigorta Eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip; raporlarımızı DASK’a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz” diye konuştu.

ALO DASK 125’i arayın

Eksperin hasar tespitine başlaması için öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekiyor. Bunun için Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden, ihtiyari deprem teminatı içeren poliçeler için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerinden yapılması gerekiyor.