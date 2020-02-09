Türkiye İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Türkiye

İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin geniş güvenlik önlemi aldığı hastanede, hastalar tahliye ediliyor.

09 Şubat 2020, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
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Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.

Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.



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