İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı