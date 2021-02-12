Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti. Meteoroloji yetkilileri de, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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