İzmir'de ikinci bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi
İzmir Çeşme'de yaralanmalara ve maddi hasara yol açan hortumun ardından ikinci bir bir hortum olup olmayacağı merak edildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, konu ile ilgili açıklamada bulundu.
12 Şubat 2021, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
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Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti. Meteoroloji yetkilileri de, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.
Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.
Sıcaklıklar düşüyor
Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.