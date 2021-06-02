İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadın tarafından kaydedilen görüntüler tepkilere neden oldu. ‘Yangın var dediler. Geldik’ etiketiyle paylaşılan görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









3 KADIN İTFAİYEYİ KULLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın İtfaiye Merkezi'ne bağlı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde kaydedilen görüntüler tartışmalara neden oldu. Pazar günü sosyal medyada yayınlanana görüntülerde 3 genç kadının itfaiye araçlarını kullandığı ve siren çaldığı görülüyor.

Kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ediyor.

YANGIN VAR DEDİLER GELDİK

Yapılan bir paylaşımda 'Yangın var dediler. Geldik' yorumu yapılırken, başka bir paylaşımda ise, 'Şey mi dostum yine yangınlar yine ben' diye yazıldığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturma başlattığı öğrenildi. Bölgedeki itfaiye memurları ile ilgili teftiş kurulu inceleme başlattı.



