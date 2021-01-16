Türkiye İzmir'de kaçak yollar ile getirilmiş aslan yavrusu ele geçirildi

İzmir'de kaçak yollar ile getirilmiş aslan yavrusu ele geçirildi

Türkiye

İzmir'de kaçak yollar ile getirilmiş aslan yavrusu ele geçirildi

İzmir'de yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirilmiş 3 aylık bir aslan ele geçirildi.

16 Ocak 2021, Cumartesi 16:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi. 3 aylık olduğu belirlenen dişi yavru aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda karantinaya alındı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi. Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.

Çiftlik sahipleri hakkında 'vahşi hayvan ticareti' suçundan işlem başlatıldı. 

DHA -AA


İlgili Haberler
Valizden kaçak parça ve aksesuar çıktı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İyi ki sanat var
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
20 Ocak’a doğru
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 75 yaşındaki adam oğlunun mezarı başında ölü bulundu