Türkiye İzmir'de kadınlar tacizciyi teşhis etti! Sapık tanıdık çıktı

İzmir'de kadınlar tacizciyi teşhis etti! Sapık tanıdık çıktı

Türkiye

İzmir'de kadınlar tacizciyi teşhis etti! Sapık tanıdık çıktı

İzmir Buca'da kadınları taciz eden sapık kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polisler tarafından yakalanan ve tacize uğrayan kadınlar tarafından teşhis edilen 22 yaşındaki sapık tanıdık çıktı.

10 Ekim 2021, Pazar 09:38 Son Güncelleme:
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İzmir’de, kadınların korkulu rüyası haline gelen tacizcinin, mahallenin esnafı olduğu belirlendi. Mahallenin adeta kâbusu haline gelen tacizci kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir Buca'da, 5 kadını elle taciz edip kaçan şüpheli, polisler tarafından yakalandı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, şüphelinin aynı semtte tütün dükkânı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı.

Mahallenin adeta kâbusu haline gelen tacizci kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamera görüntüleri Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yapılan araştırmada koşturarak ara sokaklarda izini kaybettiren şüphelinin daha sonra otomobile binerek kaçtığı anlaşıldı.

TACİZE UĞRAYAN KADINLAR TEŞHİS ETTİ

Otomobilin plakasından yola çıkan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin aynı semtte tütün dükkânı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı.

Amed G.'nin "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette sabıka kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Tacize uğrayan kadınlar da Amed G.'yi teşhis etti. Amed G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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