Geçtiğimiz akşam İzmir Bornova'da yaşanan intihar olayının detayları herkesi şoke etti. Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre,

Bornova Hikmet Aybars Karabacak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Kara, en samimi arkadaşının evinde misafir olarak kaldığı gece, yaşamına son verdi. İntihar olayı İzmir'in Bornova İlçesi İnönü Mahallesi 753 sokak 3 numarada bulunan dört katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşandı.

Hikmet Aybars Karabacak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sıla Kara, yakın arkadaşı Esra Duman ve annesi Nazik Ocak'ın evinde misafir olarak kalmaya gitti. Bütün akşam birlikte oturan iki arkadaş sohbet edip uyumak için odalarına çekildi.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Duman, sabaha karşı 04.20 sıralarında uyandığında arkadaşını odada göremeyince paniğe kapıldı. Banyoda da arkadaşını bulamayan Duman, durumu annesine haber verdi. Bu sırada anne Nazik Ocak, balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkona çıkan anne Nazik Ocak ve kızı Esra Duman, korkunç manzara ile karşılaştı. Sıla kendini eşarpla asmıştı.

Arkadaşının, evlerinde intihar ederek yaşamına son vermesi sonrası şoka giren Esra Duman, "Bilgisayar oyunu oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ancak, bir sınıf arkadaşına anlattığına göre rüyasında ölümü görmüş, kendisine iki seçenek sunulmuş. Biri evde, biri de uçurumda ölüm. O da bir seçeneğe sağ, diğerine de sol diye kod verip sınıf arkadaşlarına WhatsApp gurubunda sormuş. Kimse Sıla'nın intihar edeceğini düşünmemiş. Herkes dövme yaptıracak zannetmiş. Çok üzgünüm, bildiğim kadarı ile büyük bir sorunu yoktu" dedi.