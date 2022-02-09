Türkiye İzmir'de kar sürprizi! Büyük sevinç yaşadılar

İzmir'de kar sürprizi! Büyük sevinç yaşadılar

Türkiye

İzmir'de kar sürprizi! Büyük sevinç yaşadılar

İzmir'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirirken, çocuklar kar keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 18:20 Son Güncelleme:
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Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin önüne, Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlarla kar bırakıldı. Kartopu oynamak için genellikle yüksek kesimlere giden ve kış aylarında kar hasreti çeken İzmirli çocuklar da, İzmir'in göbeğinde gördükleri kar sebebiyle neşe dolu anlar yaşadı.


Karın keyfini kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkartan çocuklar, şaşkınlıkla karın keyfini çıkardı.

Çocuklar için sürpriz hazırlayan Kemalpaşa Belediyesi, Konak Meydanı'nın yanı sıra, Kemalpaşa ilçe merkezinde bulunan ilkokul bahçelerine de kamyonlarla kar bıraktı.

İZMİR (İHA)

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