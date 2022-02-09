Türkiye İzmir'de kar yağışı etkili oldu! Ulaşıma kar engeli

İzmir'de kar yağışı etkili oldu! Ulaşıma kar engeli

Türkiye

İzmir'de kar yağışı etkili oldu! Ulaşıma kar engeli

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar ulaşımda aksamalara neden olurken bazı sürücülerin, araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Manisa bağlantısını sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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Kentin yüksek kesimlerinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığının daha da düşmesiyle kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ne giden yol kapandı. Çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu yeniden ulaşıma açtı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler aldı. Gece saatlerinden bu yana yolda küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah saatlerinde ise trafikte aksama oldu. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.

DHA


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