Türkiye İzmir'de Karagül apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı

İzmir'de Karagül apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı

Türkiye

İzmir'de Karagül apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

05 Kasım 2020, Perşembe 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 114 kişi yaşamını yitirdi. Seferihisar'dan Konak ilçesine kentin birçok noktasında deprem, vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Günün önemli manşetleri için tıkla



Görüntülerde sosyal medyada yayın yapan vatandaşın korkusu da yer aldı. İnşaat halindeki binadan deprem sırasında düşen malzemeler de güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaş kamerasında ise Karagül apartmanın yıkılma anı bulunuyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir şey yapmadan seçim kazanmak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı