İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 114 kişi yaşamını yitirdi. Seferihisar'dan Konak ilçesine kentin birçok noktasında deprem, vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.





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Görüntülerde sosyal medyada yayın yapan vatandaşın korkusu da yer aldı. İnşaat halindeki binadan deprem sırasında düşen malzemeler de güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaş kamerasında ise Karagül apartmanın yıkılma anı bulunuyor.