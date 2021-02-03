Türkiye İzmir'de kent merkezine son 24 saatte 155 kilogram yağış düştü

İzmir'de kent merkezine son 24 saatte 155 kilogram yağış düştü

Türkiye

İzmir'de kent merkezine son 24 saatte 155 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, dün sabah başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yağışlarda kent merkezine metrekareye 155 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

03 Şubat 2021, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, son 24 saatlik sürede, Bayraklı'ya 144, Bornova'ya 137, Menderes'e 135 kilogram yağışın düştüğünü, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinde ise yağış miktarının 118 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Şubat ayı ortalamasının kent genelinde 102 kilogram olduğunu belirten Öztürk, "Aylık ortalama yağışın bir buçuk katı 24 saatte yağdı." dedi.

Konak ilçesinde dün metrekareye düşen yağışın 124, bugün ise 31 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Öztürk, "İzmir'in günlük yağış rekoru 29 Eylül 2006'da 145 kilogram olarak kayıtlara geçmişti. İki günü topladığımızda bu rekoru geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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