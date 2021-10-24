Yurtoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tüm engelleri aşıp, İzmir'e hizmet için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bitirilen ve yapılacak projelerin hayırlı olmasını diledi.

Bu arada Karabağlar Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, Ezan okunduğu sırada konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu'na seslenerek yardım istedi.









Programda Yıldız Kenter Kültür Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi, Mobilya Akademi, Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi, Özdemir Sabancı Parkı, Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin de temeli atıldı.

KILIÇDAROĞLU, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ PROTESTO EDEN MAHALLELİLERLE GÖRÜŞTÜ

Tören alanı girişinde, "Uzundere için sözünü tut Büyükşehir", "Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm", "Uzundere burada Tunç Soyer nerede?" şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti.

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde aracından inerek protestocularla görüştü.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.