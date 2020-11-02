Sosyal medyada kiraların yüzde 20-25 arttığıyla ilgili paylaşımlar dikkat çekti. Hatta paylaşılan bir kiralık daire ilanı tepkiye neden oldu. İlana göre; 22 Ekim’de 2.100 lira olan kira bedeli, sadece 9 gün sonra depremin etkisiyle 2.650 liraya çıkarıldı.

Bu paylaşımlar üzerine açıklama yapan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “İzmirli emlakçılar olarak depremzedelerden, mağdur kişilerden hizmet bedelini almayacağız” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Fiyatları yükselttikleri belirlenen kişilerle ilgili ekran görüntüleri alınarak tüketici kanunu kapsamında şikayet başvurusu yapılabilir” diye konuştu.







