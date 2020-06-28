Türkiye İzmir'de kısıtlamaya uymayan 112 kişiye para cezası

İzmir'de kısıtlamaya uymayan 112 kişiye para cezası

Türkiye

İzmir'de kısıtlamaya uymayan 112 kişiye para cezası

İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 112 kişiye toplam 300 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

28 Haziran 2020, Pazar 21:54 Son Güncelleme:
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YKS’nın dün ve bugün gerçekleşen üç oturumu öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama dün saat 09.30-15.00, bugün de 09.30-18.30 saatleri arasında uygulandı. Kısıtlama boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin birçok noktasında denetim ve uygulama yaptı.

Ekiplerin yaptığı denetim ve uygulamalarda kısıtlama kurallarına uymayan 112 kişiye toplam 300 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

İZMİR (İHA)


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