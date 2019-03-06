Bir kamyon şoförünün Bergama-Kozak yolu üzerinde cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği 35 KDC 14 plakalı otomobilin sahibi Mustafa H’yi gözaltına aldı.





Bu haberi de okudular İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"BÜYÜK YARALAR AÇILMIŞ"

Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek, Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin bakımını üstlenmek istediklerini bildiren Dernek Başkanı Emel Gürol Ürper, köpeğin zaten bakımsızlık nedeniyle çok zayıfladığını gördüklerini, sürüklenmekten ötürü hayvanın bedeninde büyük yaraların açıldığını, antibiyotik ve uyuz tedavisinin yapıldığını ifade etti.

Ürper, köpeğin sahibiyle ilgili hukuki işlemleri de yakından takip edeceklerini kaydetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLDİ

Mustafa H’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA