Türkiye İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk yangında hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk yangında hayatını kaybetti

Türkiye

İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında olduğu belirtildi.

24 Aralık 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki Talat Menderes'e ait müstakil bir evde saat 13.00 sıralarında Yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.



Yangın sırasında çocukların anneleri Nuriye Menderes ile babaları Talat Menderes'in evde olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı