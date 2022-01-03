Türkiye İzmir'de korkunç olay! Ağzı ve yüzü bezle kapatılmış

İzmir'de korkunç olay! Ağzı ve yüzü bezle kapatılmış

Türkiye

İzmir'de korkunç olay! Ağzı ve yüzü bezle kapatılmış

İzmir Bayraklı'da bir aracın içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış bir erkek cesedi bulundu. Olayda iki şüphelinin aracı sokak ortasında terk edip kaçtığı tespit edildi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 07:12 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli şahıs tarafından üstünde plakası bulunmayan araç sokak ortasında terk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sokak ortasında duran otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.



Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi. Otomobili sokak ortasından terk edip kaçan şüpheli şahısları yakalamak içinse geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Kırık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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