Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2’nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde yat kaptanlığı yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi.

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURDU

Mustafa Kemal S., eşinin dehşet dola bakışları arasında kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.’ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.’yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri söz konusu evde incelemelerde bulundu.

ANNELERİNİ DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, babaları Mustafa Kemal S. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sudenaz ve Gamze S. kardeşlerin, anneleri İlknur S.’yi sürekli darbettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı öne sürüldü. Yat kaptanlığı yapan Mustafa Kemal S., emniyetteki ilk ifadesinde, işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini söyledi. Kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan iki kızının eve geç saatlerde geldiğini ve bu yüzden tartıştıklarını anneleri İlknur S.’yi darbettiklerini öne sürdü. Mustafa Kemal S., kızlarıyla konuyu defalarca konuştuğunu, olayın olduğu akşam ise yine bu konuda tartışma çıktığını söyledi. Kızlarının yine annelerini darbetmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olmadığını belirten Mustafa Kemal S., olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Mustafa Kemal S.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kız kardeşlerin tedavilerinin de sürdükleri bildirildi. (DHA)