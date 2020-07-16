İzmir'de liselerin taban puan ve kontenjan listesi
İzmir'de yer alan liselerin 2019 yılı taban puan ve kontenjan listesi.
16 Temmuz 2020, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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OKUL ADI / OKUL TÜRÜ / ÖĞRETİM SÜRESİ / ÖĞRETİM ŞEKLİ / YABANCI DİL / KONTENJAN / TABAN PUAN / EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM / EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM
İZMİR – BORNOVA – İzmir Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 494,5702 / 0,11 / 0,01
İZMİR – BUCA – Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 486,7926 / 0,57 / 0,11
İZMİR – KONAK – Atatürk Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 300 / 476,8871 / 1,33 / 0,11
İZMİR – KONAK – Atatürk Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 30 / 475,6927 / 1,45 / 0,31
İZMİR – KONAK – Atatürk Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Fransızca / 30 / 473,8798 / 1,61 / 1,14
İZMİR – BORNOVA – Bornova Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 270 / 467,8676 / 2,22 / 0,2
İZMİR – BORNOVA – Bornova Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 60 / 465,8057 / 2,44 / 0,54
İZMİR – BORNOVA – Bornova Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Fransızca / 30 / 465,2798 / 2,5 / 1,77
İZMİR – KONAK – İzmir Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 462,678 / 2,8 / 1,45
İZMİR – KONAK – İzmir Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 30 / 461,6037 / 2,92 / 2,5
İZMİR – ÇİĞLİ – Çiğli Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 460,0192 / 3,11 / 0,11
İZMİR – GÜZELBAHÇE – Güzelbahçe 60yıl / Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 455,8519 / 3,61 / 0,26
İZMİR – TİRE – Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 454,258 / 3,82 / 0,79
İZMİR – BUCA – Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 452,0209 / 4,12 / 2,73
İZMİR – BERGAMA – Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 449,939 / 4,4 / 0,33
İZMİR – ÖDEMİŞ – Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 448,114 / 4,64 / 0,2
İZMİR – MENEMEN – Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 446,8388 / 4,82 / 1,84
İZMİR – KARŞIYAKA – Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 446,2174 / 4,9 / 2,05
İZMİR – KARABAĞLAR – Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 445,8702 / 4,95 / 2,68
İZMİR – KARŞIYAKA – 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 445,6296 / 4,99 / 2,75
İZMİR – KARŞIYAKA – Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 30 / 444,5653 / 5,14 / 3,22
İZMİR – BORNOVA – Yunus Emre Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 441,6859 / 5,55 / 2,84
İZMİR – BORNOVA – Yunus Emre Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 60 / 438,4394 / 6,03 / 3,47
İZMİR – KONAK – Konak Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 436,4249 / 6,34 / 1,45
İZMİR – GAZİEMİR – Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 436,4243 / 6,35 / 4,03
İZMİR – KARABAĞLAR – İzmir Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 433,8292 / 6,74 / 3,97
İZMİR – KARABAĞLAR – İzmir Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 60 / 431,2513 / 7,15 / 1,53
İZMİR – MENDERES – Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 426,515 / 7,91 / 2,98
İZMİR – BUCA – Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 422,684 / 8,55 / 4,61
İZMİR – ALİAĞA – Alp Oğuz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 422,1023 / 8,66 / 3,64
İZMİR – TORBALI – Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 421,1683 / 8,81 / 3,86
İZMİR – URLA – İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 412,5428 / 10,36 / 5,53
İZMİR – BERGAMA – Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 407,489 / 11,33 / 4,4
İZMİR – TİRE – Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 395,7244 / 13,79 / 3,98
İZMİR – KONAK – Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 381,8285 / 17,02 / 4
İZMİR – KONAK – Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 375,2934 / 18,7 / 10,62
İZMİR – KONAK – Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 368,7959 / 20,49 / 7,43
İZMİR – BORNOVA – Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 360,2274 / 22,96 / 10,07
İZMİR – SELÇUK – Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 351,5793 / 25,67 / 14,07
İZMİR – KONAK – Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 347,5503 / 26,98 / 13,34
İZMİR – BAYRAKLI – Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 337,5239 / 30,43 / 12,08
İZMİR – MENEMEN – Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 326,9548 / 34,25 / 10,23
İZMİR – ALİAĞA – Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 324,823 / 35,06 / 13,7
İZMİR – KARABAĞLAR – Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 60 / 323,2342 / 35,68 / 9,08
İZMİR – NARLIDERE – Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 321,1131 / 36,5 / 16,32
İZMİR – KONAK – Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 314,152 / 39,23 / 16,96
İZMİR – BORNOVA – Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 308,3681 / 41,6 / 16,17
İZMİR – KONAK – Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 303,7916 / 43,5 / 11,15
İZMİR – GAZİEMİR – Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 298,9176 / 45,57 / 12,7
İZMİR – KONAK – Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 295,6525 / 46,99 / 23,93
İZMİR – BORNOVA – Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 289,251 / 49,8 / 7,65
İZMİR – KONAK – Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 286,3366 / 51,09 / 25,95
İZMİR – BUCA – Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 285,0371 / 51,66 / 13,91
İZMİR – ÖDEMİŞ – Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 281,2209 / 53,39 / 7,74
İZMİR – GAZİEMİR – Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 281,1161 53,44 18,64
İZMİR – ÇİĞLİ – Çiğli 75 yıl / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 278,2148 / 54,75 / 19,54
İZMİR – BORNOVA – İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 274,6619 / 56,37 / 17,96
İZMİR – MENEMEN – Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 274,5687 / 56,42 / 26,69
İZMİR – KONAK – Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 274,1383 / 56,61 / 27,97
İZMİR – BORNOVA – Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 272,1352 / 57,54 / 30,7
İZMİR – KONAK – Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 271,3436 / 57,91 / 16,75
İZMİR – GAZİEMİR – Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 265,5363 / 60,63 / 7,05
İZMİR – TORBALI – Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 264,9398 / 60,9 / 24,84
İZMİR – BAYRAKLI – Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 261,749 / 62,41 / 29,99
İZMİR – KARABAĞLAR – Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 261,6188 / 62,47 / 34,02
İZMİR – BORNOVA – Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 261,1561 / 62,68 / 25,23
İZMİR – BUCA – Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 261,1346 / 62,69 / 13,6
İZMİR – GÜZELBAHÇE – Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 259,8572 / 63,3 / 12,49
İZMİR – KONAK – Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 253,8199 / 66,17 / 32,47
İZMİR – KEMALPAŞA – Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 239,2499 / 73,13 / 20,95
İZMİR – BUCA – Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 226,4462 / 79,38 / 21,3
İZMİR – KARŞIYAKA – Şehit Prof Dr İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 218,9368 / 83,05 / 12,4
İZMİR – BUCA – Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 190,3153 / 94,97 / 38,63
İZMİR – KARABAĞLAR – Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 185,4788 / 96,3 / 44,48
İZMİR – KARABAĞLAR – Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 100 / 99,75 / 20,45