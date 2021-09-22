İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
22 Eylül 2021, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Yerleşim yerine de yakın olan Yelki Bayraktepe mevkisindeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.