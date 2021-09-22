Türkiye İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'de makilik alanda yangın

Türkiye

İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Yerleşim yerine de yakın olan Yelki Bayraktepe mevkisindeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.


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