Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Balçova ilçesi Barış Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Çıkan yangına İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangına çok sayıda helikopterin de havadan müdahale ettiği öğrenildi. Korkutan yangın ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İZMİR (İHA)







