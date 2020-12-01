İzmir’de mesai saatlerine corona virüs düzenlemesi
İzmir’de corona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlendi.
01 Aralık 2020, Salı 21:47 Son Güncelleme:
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “02.12.2020 tarihinden itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlenmiştir” yazdı.
İZMİR (İHA)