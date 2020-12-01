Türkiye İzmir’de mesai saatlerine corona virüs düzenlemesi

İzmir’de mesai saatlerine corona virüs düzenlemesi

Türkiye

İzmir’de mesai saatlerine corona virüs düzenlemesi

İzmir’de corona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlendi.

01 Aralık 2020, Salı 21:47 Son Güncelleme:
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “02.12.2020 tarihinden itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlenmiştir” yazdı.

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İZMİR (İHA)


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