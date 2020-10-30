Saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 30-40 kilometrelik fayın kırıldığını açıkladı.

AFAD'dan açıklama

AFAD, İzmir depreminde süren arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında, 31’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandı. 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 kişi hayatını kaybetti. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 kişi yaralandı.

İzmir’de arama- kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8’inde çalışmalar tamamlanırken; kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor.

10 kişi sağ olarak çıkarıldı

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 258 Sokak’ta bulunan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 10 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Ailelerin kayıp ihbarında da bulunduğu Emrah Apartmanı’ndaki 7’si çocuk 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

9 saat sonra kurtarıldılar

Enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak’taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. 285. Sokak’taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü. Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay’ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi. Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay’ın annesini ekipler sakinleştirdi.

Buse'den güzel haber

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse Hasyılmaz, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, Galen Hastanesi’ne kaldırıldı.

Enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı

Bayraklı ilçesi 258. Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor. Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, 1593. Sokak’ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan binada enkaz altında kalan 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 7 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

9 kişi çıkarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesine meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekiple yürütülen çalışmalarda enkaz altında kalan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı vatandaşın bazı yakınları basın mensuplarına saldırdı. Binadaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan enkazda yakınları olan vatandaşlar çevrede dua ederek bekledi. Enkazdan toplamda 9 kişinin çıkarıldığı ve 10. kişinin çıkarılması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında İzmir depremiyle ilgili bir mesajı yayınlayarak, "İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.





Uzmanlardan ilk yorum

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi: "Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir."

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Bergama Belediye Başkanı açıklamasında, "Deprem olduğu esnada belediyedeydik. Tek tek şu anda köylerimiz aranıyor, muhtarlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız işimizin başında. Gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Umarım tekrarlamaz. Şu ana kadar buradan gelen bir yıkım haberi yok. Artçı sarsıntı da hissetmedik" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya da, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

Seferihisar'da sular yükseldi

Seferihisar ilçe merkezinde deprem sonrası sular yükseldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken büyüklüğünü 7.0 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı da deprem bölgesindeki vatandaşlara "Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" uyarısı yaptı.

Muğla'dan destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından İzmir’e teknik destek amacıyla 3 AKS aracı, yeraltı sismik arama akustik dinleme ve görüntüleme cihazı, telefon ve internet kesilmesine karşı bir iletişim (Role) aracı ve 19 itfaiye personeli gönderdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ihtiyaç duyulması durumunda bölgeye ekipman ve insan gücü olarak destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir’deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan’ın kardeş Türkiye’ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi:

İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir.

İzmir Valiliği tarafından kurtarma ekiplerinin olay yerlerine daha kolay ulaşabilmesi için bütün sivil araçların evlerine dönmeleri hususunda uyarı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak deprem sonrası paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" dedi.







