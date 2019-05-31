İzmir'in Tire ilçesinde dün lastikçi dükkanında işçi olarak çalışan Gani E., aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı.

Gani E., motosiklete bindirdiği çocuğu, kırsal Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Çevreden geçen ve Gani E.'yi tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü.

ŞÜPHELENİP PEŞİNE DÜŞÜNCE GÖRDÜ

Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara Gani E.'nin herhangi bir kız çocuğu yakını olup olmadığını sordu. Bu sırada küçük kızın annesi de aynı iş yerine geldi, bazı mahalle sakinlerinin kızını Gani E.'nin motosikletinde gördüklerini anlatıp nerede olduklarını sordu.

Gani E.'yi tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip ormanlık alana gitti. Bir süre aradıktan sonra Gani E.'yi küçük çocuğu taciz ederken gören 2 kişi, şoke oldu.

ELİNDEN KURTARDILAR

Ağlayan küçük kızı Gani E.'nin elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gani E., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gani E., gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü.

Küçük kıza, psikolojik destek verildiği ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)



