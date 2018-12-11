İzmir'de operasyon! 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir Bornova'da polis tarafından durdurulan TIR’da arama yapıldı. Yapılan aramada 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
İzmir polisi, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Bornova Karaçam yakınlarında şüpheli bir TIR’ı durdurdu.
Yapılan aramalarda, valizlerin içine saklanan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
TIR şoförüyle yanındaki şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)