İzmir'de operasyon! 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi İzmir Bornova'da polis tarafından durdurulan TIR’da arama yapıldı. Yapılan aramada 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı