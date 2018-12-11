  • Haberler
  • Gündem
  • İzmir'de operasyon! 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de operasyon! 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Bornova'da polis tarafından durdurulan TIR’da arama yapıldı. Yapılan aramada 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2018, Salı 15:56
A A
İzmir'de operasyon! 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir polisi, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bornova Karaçam yakınlarında şüpheli bir TIR’ı durdurdu.

Yapılan aramalarda, valizlerin içine saklanan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

TIR şoförüyle yanındaki şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.