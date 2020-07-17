Türkiye İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

17 Temmuz 2020, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, saat 16.45'te İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesindeki kırsal alanda başlayan yangına 16.55'te ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozerle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

AA


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