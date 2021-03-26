Türkiye İzmir'de ormanlık alanda tüyler ürperten götüntü! Bir kadına ait olduğu düşünülüyor

İzmir'de ormanlık alanda tüyler ürperten götüntü! Bir kadına ait olduğu düşünülüyor

Türkiye

İzmir'de ormanlık alanda tüyler ürperten götüntü! Bir kadına ait olduğu düşünülüyor

İzmir'de ihbar üzerine ormanlık alana giden polis ekibi tüyler ürperten görüntüyle karşılaştı. Bir kadına ait olduğunu düşünülen kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.

26 Mart 2021, Cuma 09:04 Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir vatandaşın ihbarı üzerine ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemikleri bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, kemikler savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti. İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

KAFATASI VE KABURGA BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)

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