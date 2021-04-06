Ekonomi İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ekonomi

İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İzmir'de satılacak 250 gram ramazan pidesinin fiyatı, 3 lira olarak açıklandı.

06 Nisan 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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İzmir Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)


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