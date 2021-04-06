İzmir Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)







