Türkiye İzmir'de rüşvet skandalı! 11 şüpheli adliyede

İzmir'de rüşvet skandalı! 11 şüpheli adliyede

Türkiye

İzmir'de rüşvet skandalı! 11 şüpheli adliyede

İzmir'de rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12 Kasım 2021, Cuma 17:23 Son Güncelleme:
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Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6'sı Kemalpaşa Belediyesi personeli 11 şüpheli, 6 aylık çalışmanın ardından 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "izinsiz yapı inşa edenlere cezai işlem uygulamamak", "yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet almak" gibi suçlar işledikleri öne sürülmüştü.

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