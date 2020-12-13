Türkiye İzmir'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

İzmir'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Türkiye

İzmir'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

İzmir’in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöken bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 29 araca zarar verdi.

13 Aralık 2020, Pazar 23:39 Son Güncelleme:
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Kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak Gümüş Sitesi’nin istinat duvarı, Altaylılar Sitesi’nin otoparkında bulunan araçların üzerine çöktü. Can kaybı veya yaralanmanın olmayışında sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisi olduğu belirtilirken, 29 araç zarar gördü. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede istinat duvarının çökmesi nedeniyle hasar gören araçlar İtfaiye ekipleri ve çekicilerle bulundukları yerden çıkarıldı.

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''Birçok vatandaş şu an mağdur durumda''

Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinden Ahmet Çağlayan, "Evimizde oturuyorduk, gürültü oldu ve sonra aşağıya indik. İstinat duvarı çökmüş, arabalar altında kaldı. Benim aracım da burada zarar gördü. Karşı sitenin istinat duvarı çöktü. Dolma toprak, yağmur yağınca çökme meydana geldi." dedi.

Aracı ve motosikleti zarar gören Hakan Yalçın da, "Yoğun yağış sonucunda istinat duvarı araçların üzerine düşmüş. Doğal afet olarak geçmesini istiyoruz. İnşallah böyle bir şey olur, birçok vatandaş şu an mağdur durumda. Sonuçları biz de merakla bekliyoruz. Birçok kişi evdeydi, çok şükür kimse yoktu burada. Benim de aracım var ve motorum zarar gördü." ifadelerini kullandı.

AA


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