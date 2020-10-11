Türkiye İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi

Türkiye

İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de sahte alkol kullandıkları iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

11 Ekim 2020, Pazar 16:00 Son Güncelleme:
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İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a çıktı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İlhami Kalfa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Yılmaz'ın, dün gece saatlerinde fenalaştıkları, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Kalfa ve Yılmaz'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.


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