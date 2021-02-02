Türkiye İzmir'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Türkiye

İzmir'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Menderes'te bir aracın sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan Hıdır Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.

02 Şubat 2021, Salı 20:07 Son Güncelleme:
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İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki Balaban Deresi yakınlarında, içinde olduğu panelvan tipi aracın sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan ve bulunması için çalışma başlatılan Hıdır Öztürk'ün (65) cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede gündüz saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Ekipler, akşam saatlerinde sel suları içinde kaybolan araca ulaştı. Öztürk'ün cansız bedeni de araç içinde bulundu.

İş makineleri tarafından çıkarıldı

Su içindeki araç, iş makineleri tarafından çıkarıldı.

Öztürk'ün, aynı araçta bulunan ve olayda hayatını kaybeden Kaan Soydan'ın (45) kayınpederi olduğu, İzmir'in Buca ilçesinde yaşadığı, damadı tarafından bahçesine gitmek için bölgede oldukları öğrenildi.

Soydan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldığı, Öztürk'ün cenazesinin de otopsi için aynı yere götürüleceği kaydedildi.

Menderes'te sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan'ın cesedine ulaşılmış, kaybolan kayınpederi Hıdır Öztürk'e ulaşma çalışmaları başlatılmıştı.

AA

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