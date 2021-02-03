Türkiye İzmir'de sel sularının arasına dalan komiserden örnek davranış

İzmir'de sel sularının arasına dalan komiserden örnek davranış

Türkiye

İzmir'de sel sularının arasına dalan komiserden örnek davranış

İzmir'de bir ayda yağması gereken yağmurun 8 saatte yağmasının ardından kenti sel felaketi vurdu. Meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken bir komiserin sel sularının arasına girip araçlarda mahsur kalan vatandaşlar olup olmadığını kontrol etmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
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İzmir'de önceki gece başlayan ve dün etkisini arttıran sağanak, sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Derelerin taşmasıyla yollar göle dönerken, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Menderes ilçesinde de sel sularına kapılan ticari araçtaki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatlarını kaybetti.



Kentte yaralar sarılmaya çalışılırken, su baskının yaşandığı yerlerden biri olan Anadolu Caddesi'nde görev yapan bir polisin çabası, büyük alkış topladı. Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, komiser rütbesindeki polis, beline kadar yükselen suyun içine giriyor. Suda kalan araçlarını kurtarmak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Ayrıca güçlükle yürüyerek, araçların içinde mahsur kalan olup olmadığını kontrol ediyor. Komiserin, "İyi misiniz? Yardım çağırdık geliyor" diye bağırdığı görüntüde, yolda kalan bir minibüste olan vatandaş da "Sağ olun komiserim" diye karşılık veriyor.


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