İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin ardından AFAD, artçı depremlerin yaşandığı İzmir'de semtlere göre toplanma alanlarını paylaştı.

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Soyer'den trafik uyarısı

Soyer, İzmirlilere trafik hakkında uyarıda bulunarak, "Bayraklı bölgesinde enkaz çalışmalarının hızlanabilmesi özel araç kullanımının azalması gerekiyor. Bu bölgeyi ve bölgeye giden yolları kullanmamaya özen gösterelim. Araç trafiğinin azalması için Kültürpark'ı da trafiğe açıyoruz" dedi.







