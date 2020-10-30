İzmir'de semt semt toplanma alanları
İzmir'de semt semt toplanma alanları açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ve bölgesinde araç trafiğinin azaltılmasını istedi.
30 Ekim 2020, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin ardından AFAD, artçı depremlerin yaşandığı İzmir'de semtlere göre toplanma alanlarını paylaştı.
Listeye buradan ulaşabilirsiniz.
Soyer'den trafik uyarısı
Soyer, İzmirlilere trafik hakkında uyarıda bulunarak, "Bayraklı bölgesinde enkaz çalışmalarının hızlanabilmesi özel araç kullanımının azalması gerekiyor. Bu bölgeyi ve bölgeye giden yolları kullanmamaya özen gösterelim. Araç trafiğinin azalması için Kültürpark'ı da trafiğe açıyoruz" dedi.
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