İzmir’de silahlı kavga! Dövme sanatçısının feci sonu...

Olay, saat 02.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Serdar K. (35) ve Oğuzhan A. (35) ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ve Kubilay Tuncel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tabancayla ateş açtı. Silahlı çatışmanın ardından 3 kişi yaralanırken kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar K. bacağından, Oğuzhan A. kolundan, Kubilay Tuncel sırt ve göğüs kısmından ağır yaralandı. Yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kubilay Tuncel yaşamını yitirdi. Diğer 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayın ardından polis ekiplerince çevrede incelemede yapılırken, bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için ekiplerin araştırması sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İzmir'in Konak ilçesinde, Dövme sanatçısı Kubilay Tuncel'in (30) yaşamını yitirdiği, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan O.A. ile S.K.'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen T.A. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayetin gerçekleştiği yerde, öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandığı, akşam ise cinayetin gerçekleştiği belirtildi.

KAPLAN DÖVMESİ VE SİLAHLI PAYLAŞIM

Kubilay Tuncel'in sosyal medya paylaşımlarındaki silahlı fotoğrafları ve atış yaparken görüntüleri dikkat çekti. Tuncel'in geçen ağustos ayında bir arkadaşıyla, ellerinde silahların olduğu fotoğrafa, 'Çoluk çocuğa uyuşturucu veren, kızları düşüren, kızlarla insanları düşüren kahpeler, biz geliyoruz' yazdığı görüldü. Yüzünde Çin mitolojisine göre 'Korkusuzluğu', Budizm'e göre 'Öfkeyi simgeleyen 3 canlıdan biri olan 'kaplan' dövmesi bulunan Tuncel'in cesedi, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Fırat AKAY/ DHA