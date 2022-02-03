Türkiye İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı!

İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı!

Türkiye

İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı!

İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

03 Şubat 2022, Perşembe 07:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının ardından İzmir’de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Ana arterlerde meydana gelen su yoğunluğundan dolayı ise sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan, gökyüzünde çakan şimşekler ise adeta görsel şölen oluşturdu.

Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.


İHA


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