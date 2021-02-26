Türkiye İzmir'de Şirinyer İZBAN durağında intihar girişimi

İzmir'de Şirinyer İZBAN durağında intihar girişimi

Türkiye

İzmir'de Şirinyer İZBAN durağında intihar girişimi

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer İZBAN durağında, trenin önüne atlayan Şehriban Çelik (26) ağır yaralandı.

26 Şubat 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Şirinyer İZBAN durağında saat 11.00'de yaşanan olayda, Şehriban Çelik, Cumaovası yönüne giden treninin önüne atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Çağrı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen genç kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tren seferlerinde aksamalara neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


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