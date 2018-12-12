İzmir'de sok sayıda gözaltı kararı

İzmir'de PKK/KCK operasyonu... Çok sayıda şüpheşli için arama, el koyma, gözaltı talimatı verildi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:50
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İzmir'de sok sayıda gözaltı kararı

İzmir C. Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde 25 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı talimatı verilmiş olup, bugün İzmir, Aydın, Tunceli ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden, M.Ç, Y.K, H.Y, V.S, V.Ö, İ.T, M.K, Ş.T, R.Y, A.C, A.A, D.A, E.A, O.Ş, S.K, H.T, H.Ç, Ö.Ö ve A.K yakalanmış, diğer 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilmiştir.

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