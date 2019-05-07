Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun, faizle borç para verdikleri kişiler üzerinde baskı kurduğu, kasten yaralama, yağma ve tefecilik olaylarına karıştıkları yönünde şikayet üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Menemen ve İzmir kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu aynı aileye mensup 19 şüpheli yakalandı.

"Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, kasten yaralama, tefecilik, yağma, suça azmettirme ve tehdit" suçlarından gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA



