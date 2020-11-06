Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İzmir’de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

DHA