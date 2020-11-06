İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini açıkladı.
06 Kasım 2020, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
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Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İzmir’de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
DHA
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