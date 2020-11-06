Türkiye İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek

İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek

Türkiye

İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini açıkladı.

06 Kasım 2020, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İzmir’de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir de trafoya kedi girse...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bir şey yapmadan seçim kazanmak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vali Şentürk: Kentteki corona virüs vaka sayısı aşina olunmayan seviyelere çıktı