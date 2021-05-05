Türkiye İzmir’de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

İzmir’de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

Türkiye

İzmir’de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

İzmir’de, vaka sayılarında geçen haftaya göre dikkat çeken düşüş yaşandı. 17- 23 Nisan haftasındaki verilere göre İzmir’de 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı, 335.09 olarak belirlenmişti. Bakan Koca’nın açıkladığı 24- 30 Nisan verilerinde ise bu rakam 223.34 olarak bildirildi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 18:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24- 30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" mesajını paylaştı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 532,02, Ankara’da 361.52, İzmir´de 223.34 olarak belirlendi. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu. Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

DHA

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